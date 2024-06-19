Журналисты, ссылаясь на собственные источники, утверждают – Соединенные Штаты решили сначала предоставить больше ракет Украине. Поэтому сроки задержек поставок для Швейцарии пока неизвестны.

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Что известно о передаче ракет к Patriot

США решили сначала поставить Украине больше ракет Patriot. Поскольку в течение нескольких месяцев Россия наносит по ней тяжелые удары, поэтому официальный Киев срочно просит другие страны передать больше систем ПВО,

– заявило издание.

Они объяснили, что Швейцария осенью 2023 года подписала с США контракт на закупку ракет. Его цель – усилить швейцарскую ПВО. Контракт предусматривал ракеты PAC-3 на 300 миллионов швейцарских франков (то есть 340 миллионов долларов).

И, несмотря на контракты, Вашингтон решил приоритетно отправить ракеты Украине.

"Ясно одно: мировой спрос сейчас значительно превышает мощности производства управляемых ракет Patriot", – объяснили журналисты.

Они также отметили, что Вашингтон оставил за собой право иметь возможность отойти от согласованных условий, если для этого есть чрезвычайные или убедительные причины и если это затрагивает интересы национальной безопасности США.

Сейчас, похоже, США заявляют именно об этом из-за войны в Украине,

– объясняет издание.

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Германия также призвала подождать

В мае министр обороны Германии Борис Писториус также предложил Швейцарии отказаться от Patriot.

Тогда немецкий министр предложил форму своеобразного обмена. В частности, суть предложения заключалась в том, что: