Об этом президенты США и Украины рассказали на совместной пресс-конференции после подписания соглашения по безопасности 13 июня.

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Предоставление ЗРК Patriot

По словам Байдена, тем странам, которые также ожидают поставки систем ПВО, все же придется подождать.

Мы имеем поддержку 5 стран относительно предоставления систем Patriot. Также мы даем знать тем странам, которые ожидают от нас поставок систем ПВО в будущем, что им нужно подождать. Все, что мы имеем, будет передаваться Украине,

– объяснил президент США

Только после этого Соединенные Штаты будут переходить к выполнению своих контрактных обязательств по другим странам.

На пресс-конференции Владимир Зеленский также рассказал, сколько ЗРК Patriot в целом нуждается Украина.

Срочно мы нуждаемся в 7 системах Patriot для того, чтобы защитить города. Мы обсуждали возможность получить 5 из них, это правда, и партнеры работают над этим. Это не означает, что у нас завтра будет 5 систем, но мы видим в ближайшем будущем хорошие результаты для Украины,

– подчеркнул президент Украины.

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