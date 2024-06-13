Об этом президенты США и Украины рассказали на совместной пресс-конференции после подписания соглашения по безопасности 13 июня.
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Предоставление ЗРК Patriot
По словам Байдена, тем странам, которые также ожидают поставки систем ПВО, все же придется подождать.
Мы имеем поддержку 5 стран относительно предоставления систем Patriot. Также мы даем знать тем странам, которые ожидают от нас поставок систем ПВО в будущем, что им нужно подождать. Все, что мы имеем, будет передаваться Украине,
– объяснил президент США
Только после этого Соединенные Штаты будут переходить к выполнению своих контрактных обязательств по другим странам.
На пресс-конференции Владимир Зеленский также рассказал, сколько ЗРК Patriot в целом нуждается Украина.
Срочно мы нуждаемся в 7 системах Patriot для того, чтобы защитить города. Мы обсуждали возможность получить 5 из них, это правда, и партнеры работают над этим. Это не означает, что у нас завтра будет 5 систем, но мы видим в ближайшем будущем хорошие результаты для Украины,
– подчеркнул президент Украины.
ПВО для Украины: последние новости
- Олаф Шольц пообещал в ближайшее время предоставить Украине системы ПВО и боеприпасы. По его словам, в ближайшие "недели и дни" начнется поставка в Украину новых средств ПВО. Среди прочего, будет и одна система ЗРК Patriot.
- Министерство обороны Украины подписало контракт с оружейной французской Thales Group. Таким образом наше государство приобрело вторую систему противовоздушной обороны CM200, которая может обнаруживать и сопровождать одновременно низкие и большие цели во всех типах среды.
- Украина также получит еще одну систему ПВО SAMP/Т от Италии уже вскоре. Это единственная система европейского производства, которая способна перехватывать баллистические ракеты.