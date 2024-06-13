Об этом 24 Каналу сказал Джим Хаймс – конгрессмен-демократ. Он предположил, как избирательный процесс в США может повлиять на поддержку Украины.

Читайте также Трампу не удастся обойти тему Украины: какие сигналы посылает его команда

Изоляционистский инстинкт республиканцев

Республиканцы могут не сохранить свое большинство в Палате представителей, но они могут получить большинство в Сенате.

Изоляционистский инстинкт республиканцев останется важной политической концепцией и в дальнейшем будет крайне опасным для Украины, и для свободы и демократии во всем мире. Представим, что Трамп стал президентом, тогда я бы очень волновался, потому что он очень слабо поддерживает НАТО,

– сказал Хаймс.

К тому же в прошлом экс-президент США использовал Украину для собственной политической выгоды.

"Конечно, я не хочу говорить, что Трамп отвернется от Украины. Посмотрим как будет на самом деле. Но он крайне непредсказуемый человек", – заметил конгрессмен-демократ.

Пустые слова Трампа

Недавно Дональд Трамп сделал очередное одиозное заявление. Он сказал, что разбомбил бы Москву, если бы Россия вторглась в Украину при его президентстве.

Я не воспринимаю ничего буквально из того, что говорит Трамп. Самое первое, что он сказал 8 лет назад, это то, что он собирается построить стену через южную границу США и заставит Мексику заплатить за это,

– вспомнил Хаймс.

По его словам, каждый день Трамп говорит вещи, которые являются фантастическими и не имеют никакого отношения к реальности, поэтому очень трудно предсказать, что он может сделать на самом деле.

Смогут ли демократы договориться с республиканцами по поддержке Украины

В случае президентства Трампа демократам будет очень сложно договориться с республиканцами, чтобы продолжать поддерживать Украину. Ведь половина республиканцев в Палате представителей проголосовала против помощи Украине, одновременно каждый демократ проголосовал "за".

Этот инстинкт существует в Республиканской партии и в конце концов даже если Конгресс на 100% поддерживал помощь Украине, а такого уровня поддержки сегодня нет, президент все равно является очень важной фигурой в нашей внешней политике и национальной безопасности,

– отметил конгрессмен-демократ.

Конгресс может принять еще один законопроект о помощи, а президент может наложить на него вето.

Невыносимо напряженные президентские выборы

Суд присяжных признал Трампа виновным в фальсификации деловой документации. Сейчас в США продолжаются дебаты о том, вообще повлияет ли это на выборы. В то же время республиканцы из кожи вон лезут, чтобы осудить осуждение Трампа в суде в Нью-Йорке. Почти каждый республиканец в Конгрессе США является прислужником, слугой Трампа.

Если Трампа изберут президентом, многое из того, что сделают США будет зависеть от того, что будет происходить в мозгу Трампа каждый день. Это одна из самых шокирующих вещей об экс-президенте, учитывая то, каким человеком он является. Я не думаю, что даже его самые ярые сторонники скажут, что это хороший человек глубокой честности и достоинства,

– добавил Гаймс.

По его словам, это будут невыносимо напряженные президентские выборы, независимо от того, как они состоятся.

Выходки и заявления Трампа накануне выборов