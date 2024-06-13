Про це 24 Каналу сказав Джим Гаймс – конгресмен-демократ. Він припустив, як виборчий процес у США може вплинути на підтримку України.

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Ізоляціоністський інстинкт республіканців

Республіканці можуть не зберегти свою більшість у Палаті представників, але вони можуть отримати більшість у Сенаті.

Ізоляціоністський інстинкт республіканців залишиться важливою політичною концепцією і надалі буде вкрай небезпечним для України, й для свободи та демократії в усьому світі. Уявімо, що Трамп став президентом, тоді я б дуже хвилювався, тому що він дуже слабко підтримує НАТО,

– мовив Гаймс.

До того ж у минулому експрезидент США використовував Україну для власної політичної вигоди.

"Звісно, я не хочу говорити, що Трамп відвернеться від України. Побачимо як буде насправді. Але він вкрай непередбачувана людина", – зауважив конгресмен-демократ.

Пусті слова Трампа

Нещодавно Дональд Трамп зробив чергову одіозну заяву. Він сказав, що розбомбив би Москву, якби Росія вторглася в Україну за його президентства.

Я не сприймаю нічого буквально з того, що говорить Трамп. Найперше, що він сказав 8 років тому, це те, що він збирається побудувати стіну через південний кордон США і змусить Мексику заплатити за це,

– пригадав Гаймс.

За його словами, кожного дня Трамп говорить речі, які є фантастичними й не мають ніякого відношення до реальності, тому дуже важко передбачити, що він може зробити насправді.

Чи зможуть демократи домовитися з республіканцями щодо підтримки України

У разі президентства Трампа демократам буде дуже складно домовитися з республіканцями, аби продовжувати підтримувати Україну. Адже половина республіканців у Палаті представників проголосувала проти допомоги Україні, водночас кожен демократ проголосував "за".

Цей інстинкт існує у Республіканській партії і врешті-решт навіть якщо Конгрес на 100% підтримував допомогу Україні, а такого рівня підтримки сьогодні немає, президент однаково є дуже важливою фігурою у нашій зовнішній політиці та національній безпеці,

– зазначив конгресмен-демократ.

Конгрес може ухвалити ще один законопроєкт про допомогу, а президент може накласти на нього вето.

Нестерпно напружені президентські вибори

Суд присяжних визнав Трампа винним у фальсифікації ділової документації. Нині у США тривають дебати про те, чи взагалі вплине це на вибори. Водночас республіканці зі шкіри лізуть, щоб засудити засудження Трампа в суді в Нью-Йорку. Майже кожен республіканець у Конгресі США є прислужником, слугою Трампа.

Якщо Трампа оберуть президентом, багато з того, що зроблять США залежатиме від того, що відбуватиметься в мозку Трампа кожного дня. Це одна з найбільш шокуючих речей про експрезидента, враховуючи те, якою людиною він є. Я не думаю, що навіть його найпалкіші прихильники скажуть, що це хороша людина глибокої чесності та гідності,

– додав Гаймс.

За його словами, це будуть нестерпно напружені президентські вибори, незалежно від того, як вони відбудуться.

Витівки та заяви Трампа напередодні виборів