За словами Трампа, цей крок нібито має відновити довіру американців до спецслужб США. Хоча яким чином, колишній президент Сполучених Штатів – не пояснив.

Цікаво Може вести кампанію навіть із в'язниці: чи зможе Трамп взяти участь у виборах і помилувати себе

Трамп обіцяє розсекретити документи гучних кримінальних справ

Під час інтерв'ю "Fox & Friends Weekend" на телеканалі Fox News Дональд Трамп розкритикував обвинувальний вирок, який йому винесли у кримінальній справі проти нього. Це сталося вночі 31 травня, коли американського бізнесмена визнали винним у справі про підкуп порнозірки Стормі Деніелс за мовчання.

Окрім того, експрезидент США повідомив про свій намір оприлюднити секретні документи, що стосуються вбивства Джона Кеннеді та подій навколо терактів 11 вересня. Також Трамп висловив готовність розсекретити інформацію, пов'язану зі справою Джеффрі Епштейна, засудженого сексуального злочинця, який наклав на себе руки за місяць після перебування під вартою.

Кандидат у президенти США заявив, що планує вжити цих заходів для відновлення довіри до таких інституцій, як ЦРУ та ФБР. За словами Трампа, він балотувався на посаду лідера США задля цієї мети.

Трампа визнали винним у справі щодо підкупу порнозірки