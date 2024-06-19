Журналісти, посилаючись на власні джерела, стверджують – Сполучені Штати вирішили спочатку надати більше ракет Україні. Тож терміни затримок постачання для Швейцарії наразі невідомі.

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Що відомо про передачу ракет до Patriot

США вирішили спочатку поставити Україні більше ракет Patriot. Оскільки протягом декількох місяців Росія завдає по ній важких ударів, тож офіційний Київ терміново просить інші країни передати більше систем ППО,

– заявило видання.

Вони пояснили, що Швейцарія восени 2023 року підписала з США контракт на закупівлю ракет. Його мета – посилити швейцарську ППО. Контракт передбачав ракети PAC-3 на 300 мільйонів швейцарських франків (тобто 340 мільйонів доларів). Та, попри контракти, Вашингтон вирішив пріоритетно надіслати ракети Україні.

"Ясно одне: світовий попит наразі значно перевищує потужності виробництва керованих ракет Patriot", – пояснили журналісти.

Вони також зауважили, що Вашингтон залишив за собою право мати можливість відійти від узгоджених умов, якщо для цього є надзвичайні або переконливі причини і якщо це зачіпає інтереси національної безпеки США.

Зараз, схоже, США заявляють саме про це через війну в Україні,

– пояснює видання.

Німеччина також закликала почекати

У травні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також запропонував Швейцарії відмовитись від Patriot.

Тоді німецький міністр запропонував форму своєрідного обміну. Зокрема, суть пропозиції полягала в тому, що: