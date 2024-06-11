Часть из этих перехватчиков Германия уже передала Киеву. Об этом Борис Писториус заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в земле Мекленбург-Передняя Померания, передает 24 Канал.

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Украина получит ракеты-перехватчики для Patriot

Министр обороны Германии во время своего заявления напомнил о своем недавнем визите в Одессу, где он стал свидетелем последствий российских ракетных ударов. Он также объявил о новом пакете помощи нашему государству для борьбы против российской агрессии.

И особенно после того, как я увидел, насколько критически важным является противовоздушная оборона Украины для выживания, сегодня я имею удовольствие объявить о поставке значительного количества перехватчиков для Patriot – одной сотни,

– сказал Писториус.

Он также сообщил, что Германия, вместе с Данией, Нидерландами и Норвегией, вносит свой вклад в усиление системы противовоздушной обороны Украины, предоставляя перехватчики.

Немецкий министр заявил, что 32 перехватчика уже были доставлены в течение последних двух дней, а остальные 68 должны прибыть в течение ближайших недель.

Напоследок Писториус подчеркнул, что эти ракеты будут играть решающую роль в защите украинской инфраструктуры и жизней граждан в Украине.

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