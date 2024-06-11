Часть из этих перехватчиков Германия уже передала Киеву. Об этом Борис Писториус заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в земле Мекленбург-Передняя Померания, передает 24 Канал.
К теме Третья установка Patriot и боеприпасы: Шольц пообещал в ближайшие недели и дни помощь
Украина получит ракеты-перехватчики для Patriot
Министр обороны Германии во время своего заявления напомнил о своем недавнем визите в Одессу, где он стал свидетелем последствий российских ракетных ударов. Он также объявил о новом пакете помощи нашему государству для борьбы против российской агрессии.
И особенно после того, как я увидел, насколько критически важным является противовоздушная оборона Украины для выживания, сегодня я имею удовольствие объявить о поставке значительного количества перехватчиков для Patriot – одной сотни,
– сказал Писториус.
Он также сообщил, что Германия, вместе с Данией, Нидерландами и Норвегией, вносит свой вклад в усиление системы противовоздушной обороны Украины, предоставляя перехватчики.
Немецкий министр заявил, что 32 перехватчика уже были доставлены в течение последних двух дней, а остальные 68 должны прибыть в течение ближайших недель.
Напоследок Писториус подчеркнул, что эти ракеты будут играть решающую роль в защите украинской инфраструктуры и жизней граждан в Украине.
Партнеры также предоставят ЗРК Patriot
- Президент Украины Владимир Зеленский во время той же самой пресс-конференции заявил, что наше государство получит дополнительные комплексы Patriot. Сейчас Киев ведет переговоры по этому поводу с США и европейскими партнерами.
- Зеленский отметил, что сейчас говорится о 2 – 3 системах противовоздушной обороны. Однако глава государства не стал уточнять, с кем именно из стран Европы ведутся переговоры, поскольку Украина еще ждет подтверждения соответствующих решений.
- Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал в течение ближайших недель и месяцев поставить в Украину третью систему ПВО Patriot. Также глава немецкого правительства пообещал поставить в Украину установки IRIS-T, Gepard, а также дополнительные ракеты и боеприпасы.