Частину з цих перехоплювачів Німеччина уже передала Києву. Про це Борис Пісторіус заявив на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським в землі Мекленбург-Передня Померанія, передає 24 Канал.

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Україна отримає ракети-перехоплювачі для Patriot

Міністр оборони Німеччини під час своєї заяви нагадав про свій нещодавній візит до Одеси, де він став свідком наслідків російських ракетних ударів. Він також оголосив про новий пакет допомоги нашій державі для боротьби проти російської агресії.

І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливим є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю приємність оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot – однієї сотні,

– сказав Пісторіус.

Він також повідомив, що Німеччина, разом з Данією, Нідерландами та Норвегією, робить свій внесок у посилення системи протиповітряної оборони України, надаючи перехоплювачі.

Німецький міністр заявив, що 32 перехоплювачі вже були доставлені протягом останніх двох днів, а решта 68 мають прибути протягом найближчих тижнів.

Наостанок Пісторіус підкреслив, що ці ракети відіграватимуть вирішальну роль у захисті української інфраструктури та життів громадян в Україні.

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