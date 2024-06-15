По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, страна уже передала более миллиона снарядов. Стоит отметить, что в инициативе участвуют 20 государств.
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Первые партии чешских боеприпасов уже в Украине
Первые партии боеприпасов прибывают в Украину на днях. Поэтому в этом году мы сможем закупить и непрерывно поставлять значительное количество боеприпасов,
– отметил Липавский.
Министр также сообщил, что Чехия уже передала Украине более миллиона снарядов через различные каналы.
По словам главы МИД Чехии, уже 20 стран обязались участвовать в инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Пять государств, в частности Германия, Нидерланды, Дания, Португалия и Канада, уже прислали средства, что позволяет заключать контракты. Эти соглашения сейчас находятся в процессе выполнения.
"Мы должны перейти от обещаний и сочувствия к соглашению, которое подпишут и профинансируют. Это является определенным вызовом, с которым мы сталкиваемся. Мы знаем, что Украина нуждается во многих боеприпасах большого калибра, и у нас есть большая возможность помочь. Поэтому надеемся, что заключим больше таких соглашений", – добавил Липавский.
Как прошла встреча Шмыгаля и его чешского коллеги Фиалы
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 28 мая прибыл в Прагу по приглашению чешского коллеги Петра Фиалы для участия в широкой рабочей встрече, где обсуждались потребности Украины с участием лидеров Польши, Латвии, Дании, Нидерландов и представителя США.
- Во время двусторонней встречи с Петром Фиалой они обсудили реализацию артиллерийской инициативы, на которую уже собрано более 1,6 миллиарда евро. Шмыгаль подчеркнул важность своевременного и системного снабжения боеприпасов.
- Другие темы разговора включали совместные производства в сфере оборонно-промышленного комплекса, объединение усилий по усилению давления на Россию, санкции, конфискацию российских активов, формулу мира и актуальные вопросы сотрудничества.