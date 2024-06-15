За словами міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, країна вже передала понад мільйон снарядів. Варто зазначити, що в ініціативі беруть участь 20 держав.
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Перші партії чеських боєприпасів вже в Україні
Перші партії боєприпасів прибувають до України цими днями. Тож цього року ми зможемо закупити та безперервно постачати значну кількість боєприпасів,
– зазначив Ліпавський.
Міністр також повідомив, що Чехія вже передала Україні понад мільйон снарядів через різні канали.
За словами глави МЗС Чехії, вже 20 країн зобов'язалися брати участь в ініціативі з закупівлі артилерійських боєприпасів для української армії. П'ять держав, зокрема Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія та Канада, вже надіслали кошти, що дозволяє укладати контракти. Ці угоди наразі перебувають у процесі виконання.
"Ми повинні перейти від обіцянок і співчуття до угоди, яку підпишуть і профінансують. Це є певним викликом, з яким ми стикаємось. Ми знаємо, що Україна потребує багато боєприпасів великого калібру, і у нас є велика можливість допомогти. Тому сподіваємося, що укладемо більше таких угод", – додав Ліпавський.
Як минула зустріч Шмигаля та його чеського колеги Фіали
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 28 травня прибув до Праги на запрошення чеського колеги Петра Фіали для участі у широкій робочій зустрічі, де обговорювалися потреби України за участю лідерів Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів та представника США.
- Під час двосторонньої зустрічі з Петром Фіалою вони обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку вже зібрано понад 1,6 мільярда євро. Шмигаль наголосив на важливості вчасного та системного постачання боєприпасів.
- Інші теми розмови включали спільні виробництва у сфері оборонно-промислового комплексу, об'єднання зусиль щодо посилення тиску на Росію, санкції, конфіскацію російських активів, формулу миру та актуальні питання співпраці.