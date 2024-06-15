За словами міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, країна вже передала понад мільйон снарядів. Варто зазначити, що в ініціативі беруть участь 20 держав.

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Перші партії чеських боєприпасів вже в Україні

Перші партії боєприпасів прибувають до України цими днями. Тож цього року ми зможемо закупити та безперервно постачати значну кількість боєприпасів,

– зазначив Ліпавський.

Міністр також повідомив, що Чехія вже передала Україні понад мільйон снарядів через різні канали.

За словами глави МЗС Чехії, вже 20 країн зобов'язалися брати участь в ініціативі з закупівлі артилерійських боєприпасів для української армії. П'ять держав, зокрема Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія та Канада, вже надіслали кошти, що дозволяє укладати контракти. Ці угоди наразі перебувають у процесі виконання.

"Ми повинні перейти від обіцянок і співчуття до угоди, яку підпишуть і профінансують. Це є певним викликом, з яким ми стикаємось. Ми знаємо, що Україна потребує багато боєприпасів великого калібру, і у нас є велика можливість допомогти. Тому сподіваємося, що укладемо більше таких угод", – додав Ліпавський.

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