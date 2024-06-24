Это 24 Каналу отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, россияне не отвели с Покровского направления наиболее боеспособные подразделения.

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Враг дальше будет усиливать плацдармы

Александр Коваленко отметил, что россияне не отвели с Покровского направления наиболее боеспособные подразделения своей 2-й общевойсковой армии, 41-й общевойсковой армии, которые там находятся с октября 2023 года. Это подразделения из состава группы войск "Центр". То есть Лиманское направление.

Также россияне силами 1-го армейского корпуса, а также некоторых территориальных войск начали наступательные действия в районе Торецкого плацдарма. Враг открывает Торецкое направление.

Безусловно, они будут вынуждены усиливать эти направления, плацдармы для продолжения прежде всего продвижения на Покровском направлении. Также продвижение в северо-западном направлении от Очеретино для перерезания логистической артерии между Покровском и Константиновкой. И для продолжения ударов и штурмовых действий в направлении Торецка,

– объяснил военный обозреватель.