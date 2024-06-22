Общее количество боевых столкновений увеличилось до 64. Украинские воины жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия агрессора, уничтожают его пехоту и технику.
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Где враг наращивает темы наступления
Оккупанты продолжают наращивать темпы наступательных действий на направлении Горловка – Торецк.
Авиация агрессора наносит удары КАБами. Сил обороны организованно сдерживают штурмовые действия противника, четыре атаки отражены, еще три – продолжаются,
– заявили в Генштабе.
Какова ситуация на других направлениях фронта
- Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от коварных артиллерийских обстрелов с территории России Так, с направления Белая Березка враг ударил по Нововасильевке, из Староселья по Грабовскому, из Случовска (по Гремячу, из Козиного по селу Стариково.
- Также под постоянными атаками вражеской авиации находится Харьковщина. Со стороны Белгорода российские террористы нанесли 7 ударов 14 КАБами по населенному пункту Липцы, из Шебекино управляемой авиационной бомбой поразили Волчанск.
- За сегодня на Купянском направлении оккупационные войска 9 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки и Стельмаховки. По Петропавловке агрессор нанес 2 удара 4 КАБами. Защитники отбили 8 попыток продвинуться вперед нашими. Продолжается боестолкновение вблизи Стельмаховки. Ситуация контролируется.
- Враг трижды атаковал подразделения Сил обороны на Лиманском направлении. Одну штурмовое действие наши защитники отбили, сейчас продолжаются бои вблизи населенных пунктов Терны и Невское. Боровая и Подлиман подверглись ударам управляемыми авиационными бомбами.
- На Северском направлении российская армия продолжает проявлять активность в районах Верхнекаменского, Спирного, Раздоловки и Выемки. Отбито 8 атак противника. Бои продолжаются.
- Также агрессор не оставляет намерения прорвать оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупационные войска 22 раза атаковали позиции наших воинов неподалеку Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского. Сейчас отбили 14 вражеских атак, еще 8 – продолжаются.
- На Кураховском направлении враг пытается наступать на позиции Сил обороны вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Наши защитники отбили 3 штурмовые действия, еще столько же продолжаются.
- На Времовском оккупанты пытались трижды атаковать у Старомайорского и Водяного. Успеха не имели.
- На Ореховском направлении захватчики атакуют при поддержке авиации. Нанесли два удара по Каменскому 36 НАРами. Три штурмовые действия врага потерпели неудачу в районе Роботино, Малой Токмачки и Каменского, еще одно боестолкновение продолжается.
- На Приднепровском атака российских наемников в районе Крынки успеха не имела.
- На остальных направлениях обстановка без особых изменений.