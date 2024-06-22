Загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 64. Українські воїни жорстко відповідають на штурмові й наступальні дії агресора, знищують його піхоту й техніку.

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Де ворог нарощує теми наступу

Окупанти продовжують нарощувати темпи наступальних дій на напрямку Горлівка – Торецьк.

Авіація агресора завдає ударів КАБами. Сил оборони організовано стримують штурмові дії противника, чотири атаки відбито, ще три – продовжуються,

– заявили в Генштабі.

Яка ситуація на інших напрямках фронту