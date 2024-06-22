Загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 64. Українські воїни жорстко відповідають на штурмові й наступальні дії агресора, знищують його піхоту й техніку.
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Де ворог нарощує теми наступу
Окупанти продовжують нарощувати темпи наступальних дій на напрямку Горлівка – Торецьк.
Авіація агресора завдає ударів КАБами. Сил оборони організовано стримують штурмові дії противника, чотири атаки відбито, ще три – продовжуються,
– заявили в Генштабі.
Яка ситуація на інших напрямках фронту
- Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від підступних артилерійських обстрілів з території Росії Так, з напрямку Біла Березка ворог вдарив по Нововасилівці, зі Старосілля по Грабовському, зі Случовська (по Грем'ячу, з Козиного по селу Старикове.
- Також під постійними атаками ворожої авіації перебуває Харківщина. Зі сторони Бєлгорода російські терористи завдали 7 ударів 14 КАБами по населеному пункту Липці, зі Шебекіно керованою авіаційною бомбою уразили Вовчанськ.
- За сьогодні на Куп'янському напрямку окупаційні війська 9 разів штурмували позиції українських захисників в районах Степової Новоселівки, Андріївки, М'ясожарівки та Стельмахівки. По Петропавлівці агресор завдав 2 ударів 4 КАБами. Оборонці відбили 8 спроб просунутися вперед нашими. Триває боєзіткнення поблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована.
- Ворог тричі атакував підрозділи Сил оборони на Лиманському напрямку. Одну штурмову дію наші захисники відбили, наразі тривають бої поблизу населених пунктів Терни та Невське. Борова та Підлиман зазнали ударів керованими авіаційними бомбами.
- На Сіверському напрямку російська армія продовжує проявляти активність в районах Верхньокам'янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки. Відбито 8 атак противника. Бої тривають.
- Також агресор не полишає наміру прорвати оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупаційні війська 22 рази атакували позиції наших воїнів неподалік Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровського. Наразі відбили 14 ворожих атак, ще 8 – тривають.
- На Курахівському напрямку ворог намагається наступати на позиції Сил оборони поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Наші захисники відбили 3 штурмові дії, ще стільки ж продовжуються.
- На Времівському окупанти намагалися тричі атакувати біля Старомайорського та Водяного. Успіху не мали.
- На Оріхівському напрямку загарбники атакують за підтримки авіації. Завдали двох ударів по Кам'янському 36 НАРами. Три штурмові дії ворога зазнали невдачі в районі Роботиного, Малої Токмачки та Кам'янського, ще одне боєзіткнення триває.
- На Придніпровському атака російських найманців в районі Кринків успіху не мала.
- На решті напрямків обстановка без особливих змін.