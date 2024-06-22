Протягом останньої доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення, ворог тисне на кількох напрямках.
На різних напрямках продовжуються бої, українські захисники відбили кілька атак ворога.
Українські сили тримають контроль на Покровському напрямку, де ворог продовжує тиснути на позиції оборонців.
Карта бойових дій 22 червня / Колаж 24 Каналу
Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення. Ворог продовжує тиснути на кількох напрямках.
Від початку цієї доби вже відбулося 53 бойові зіткнення. Загарбники здійснили дев’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’ятнадцяти КАБів, понад 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.
На інших напрямках особливих змін в обстановці немає.
Актуальні втрати ворога
За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили чотири місця скупчення особового складу ворога, а також чотири райони зосередження ОВТ й три пункти управління та один артилерійський засіб.
Минулої доби загальні втрати російських окупантів склали 1 110 осіб. Також ворог втратив вісім танків, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 15 БпЛА ОТР, чотири ракети, 23 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.