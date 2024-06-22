Від початку цієї доби вже відбулося 53 бойові зіткнення. Загарбники здійснили дев’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’ятнадцяти КАБів, понад 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

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Карта бойових дій 22 червня

На інших напрямках особливих змін в обстановці немає.

Актуальні втрати ворога

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили чотири місця скупчення особового складу ворога, а також чотири райони зосередження ОВТ й три пункти управління та один артилерійський засіб.

Минулої доби загальні втрати російських окупантів склали 1 110 осіб. Також ворог втратив вісім танків, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 15 БпЛА ОТР, чотири ракети, 23 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.