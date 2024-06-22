07:11, 22 червня

Російські війська знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі 22 червня. Унаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків.

Атаковано об'єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. На жаль, на одному з обєктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків,

– ідеться у повідомленні.

Постраждалі перебувають у лікарні. Відомо також про пошкоджене обладнання. Наслідки уточнюють.

Під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об'єкті.