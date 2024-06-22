07:11, 22 июня

Российские войска снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре 22 июня. В результате обстрела пострадали двое энергетиков.

Атакованы объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах. К сожалению, на одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков,

– говорится в сообщении.

Пострадавшие находятся в больнице. Известно также о поврежденном оборудовании. Последствия уточняются.

Во время обстрела отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.