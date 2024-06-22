О последствиях атаки, потери врага, ситуацию на фронте по состоянию на сегодня, 22 июня – рассказывает 24 Канал.
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Враг атаковал энергетическую инфраструктуру
Российские войска снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре 22 июня. В результате обстрела пострадали двое энергетиков.
Атакованы объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах. К сожалению, на одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков,
– говорится в сообщении.
Пострадавшие находятся в больнице. Известно также о поврежденном оборудовании. Последствия уточняются.
Во время обстрела отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.
Повреждения в результате атаки в Ивано-Франковске
Во время ночной атаки врага в Ивано-Франковске работало ПВО.
К сожалению, есть повреждения жилья и детского сада: там повыбивало окна, сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
По предварительной информации, пострадавших нет. Аварийная бригада оперативно начнет забивать окна в домах франковцев.
Россияне ударили по Львовской области
Враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. В ОВА сообщили, что на месте атаки возник пожар.
Движение ракет
Первая группа ракет направлялась на Черниговщине курсом на юго-запад: Чернигов и Киев. Также фиксировали скоростную цель с юга в районе Николаева курсом на северо-запад.
Взрывы в городах
В течение ночи звуки взрывов слышали в Ивано-Франковской, Винницкой и Хмельницкой областях. Кроме того, Россия атаковала Луцк.
Россия поднимала в небо ТУ-95МС
Поздно вечером, накануне Россия подняла в небо 4 стратегических бомбардировщика ТУ-95МС. Также Воздушные силы предупредили о движении российских ударных БПЛА в нескольких направлениях.
Мониторинговые каналы сообщили о вероятном пуске ракет в Саратовской области.