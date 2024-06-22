С начала этих суток уже произошло 53 боевых столкновения. Захватчики совершили девять авиационных ударов с применением девятнадцати КАБов, более 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

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Карта боевых действий 22 июня

На других направлениях особых изменений в обстановке нет.

Актуальные потери врага

За минувшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили четыре места скопления личного состава врага, а также четыре района сосредоточения ВВТ и три пункта управления и одно артиллерийское средство.

За прошедшие сутки общие потери российских оккупантов составили 1 110 человек. Также враг потерял восемь танков, 11 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 15 БпЛА ОТР, четыре ракеты, 23 автомобиля и две единицы специальной техники.