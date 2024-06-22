За прошедшие сутки произошло 141 боевое столкновение. Враг продолжает давить на нескольких направлениях.
С начала этих суток уже произошло 53 боевых столкновения. Захватчики совершили девять авиационных ударов с применением девятнадцати КАБов, более 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.
На других направлениях особых изменений в обстановке нет.
Актуальные потери врага
За минувшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили четыре места скопления личного состава врага, а также четыре района сосредоточения ВВТ и три пункта управления и одно артиллерийское средство.
За прошедшие сутки общие потери российских оккупантов составили 1 110 человек. Также враг потерял восемь танков, 11 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 15 БпЛА ОТР, четыре ракеты, 23 автомобиля и две единицы специальной техники.