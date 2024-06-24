Це 24 Каналу зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, росіяни не відвели з Покровського напрямку найбільш боєздатні підрозділи.
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Ворог далі підсилюватиме плацдарми
Олександр Коваленко зазначив, що росіяни не відвели з Покровського напрямку найбільш боєздатні підрозділи своєї 2-ї загальновійськової армії, 41-ї загальновійськової армії, які там перебувають з жовтня 2023 року. Це підрозділи зі складу групи військ "Центр". Тобто Лиманський напрямок.
Також росіяни силами 1-го армійського корпусу, а також деяких територіальних військ розпочали наступальні дії у районі Торецького плацдарму. Ворог відкриває Торецький напрямок.
Безумовно, вони будуть змушені підсилювати ці напрямки, плацдарми для продовження насамперед просування на Покровському напрямку. Також просування у північно-західному напрямку від Очеретиного для перерізання логістичної артерії між Покровськом та Костянтинівкою. І для продовження ударів та штурмових дій у напрямку на Торецьк,
– пояснив військовий оглядач.