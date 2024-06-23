Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що у такий спосіб російські загарбники намагаються відвернути увагу Сил оборони, щоб активізувати наступ на інших ділянка фронту. Разом з тим, такі дії можуть свідчити й про підготовку до літнього наступу.

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Чому ворог активізувався на Донеччині

В ISW зауважили, що у ніч на 18 червня окупанти почали активніше штурмувати в Донецькій області. Зокрема російські військові посилили атаки на напрямку Торецьк – Горлівка. Високу активність бойових дій окупанти підтримували на цій ділянці фронту до 22 червня включно.

Аналітики наголосили, що від початку року російські військові не вдавалися до активних бойових дій на цій ділянці фронту, тому посилені штурми привертають увагу. Разом з посиленням атак на Донеччині ворог знизив темп бойових дій в Харківській області. Саме тому в ISW вважають, що активні штурми на Торецькому напрямку – це спроба відвернути увагу.

Російське командування давно вважає, що наступальна операція у Харківській області мала на меті зафіксувати українську живу силу та дефіцитні матеріальні засоби вздовж північного кордону, щоб дозволити військам РФ відновити наступальні операції на інших, більш важливих ділянках театру бойових дій, зокрема, в Донецькій області,

– зазначають аналітики у звіті.

Окрім того, у мережі раніше повідомляли, що росіяни планують провести літній наступ, однак наразі складно сказати, чи є дії на Донеччині початком цієї операції. Аналітики вважають, що окупанти почали атакувати на напрямку Торецьк – Горлівка через те, що частину українських військових перекинули на Харківщину. Тому в ISW припускають, що ворог може скористатися цим.

"Українські джерела попереджають, що Росія проведе літній наступ, який, ймовірно, буде зосереджений на Сході України після проведення наступальних операцій на півночі з метою розтягнути обмежені ресурси ЗСУ. Нещодавня активізація в Донецькій області може свідчити про підготовку до такого літнього наступу, якщо він ще не розпочався", – додали в ISW.