Аналитики Института изучения войны считают, что таким образом российские захватчики пытаются отвлечь внимание Сил обороны, чтобы активизировать наступление на других участок фронта. Вместе с тем, такие действия могут свидетельствовать и о подготовке к летнему наступлению.

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Почему враг активизировался в Донецкой области

В ISW отметили, что в ночь на 18 июня оккупанты начали активнее штурмовать в Донецкой области. В частности российские военные усилили атаки на направлении Торецк – Горловка. Высокую активность боевых действий оккупанты поддерживали на этом участке фронта до 22 июня включительно.

Аналитики отметили, что с начала года российские военные не прибегали к активным боевым действиям на этом участке фронта, поэтому усиленные штурмы привлекают внимание. Вместе с усилением атак в Донецкой области враг снизил темп боевых действий в Харьковской области. Именно поэтому в ISW считают, что активные штурмы на Торецком направлении – это попытка отвлечь внимание.

Российское командование давно считает, что наступательная операция в Харьковской области имела целью зафиксировать украинскую живую силу и дефицитные материальные средства вдоль северной границы, чтобы позволить войскам РФ возобновить наступательные операции на других, более важных участках театра боевых действий, в частности, в Донецкой области,

– отмечают аналитики в отчете.

Кроме того, в сети ранее сообщали, что россияне планируют провести летнее наступление, однако пока сложно сказать, являются ли действия в Донецкой области началом этой операции. Аналитики считают, что оккупанты начали атаковать на направлении Торецк – Горловка из-за того, что часть украинских военных перебросили на Харьковщину. Поэтому в ISW предполагают, что враг может воспользоваться этим.

"Украинские источники предупреждают, что Россия проведет летнее наступление, которое, вероятно, будет сосредоточено на Востоке Украины после проведения наступательных операций на севере с целью растянуть ограниченные ресурсы ВСУ. Недавняя активизация в Донецкой области может свидетельствовать о подготовке к такому летнему наступлению, если оно еще не началось", – добавили в ISW.