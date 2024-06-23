Лише від початку поточного дня Генштаб зафіксував 52 бойових зіткнення. Зазначається, що ворог 654 рази обстріляли позиції наших військ та населені пункти.
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Ситуація на фронті
Яка лінія фронту на Харківському напрямку: дивіться на карті
Де розташований Серебрянський ліс: дивіться на карті
Бойові зіткнення на Сіверському напрямку: дивіться відео
Ситуація на Краматорському напрямку: дивіться на карті
Напружена ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті