Лише від початку поточного дня Генштаб зафіксував 52 бойових зіткнення. Зазначається, що ворог 654 рази обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

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Харківський напрямок. Росіяни провели 3 атаки у районі Вовчанська. Дві – відбито, одна – на цей час ще триває. Ситуація контрольована, ЗСУ продовжують укріплювати рубежі.

За минулу добу ворог втратив на цьому напрямку 82 окупантів вбитими та пораненими. Також ЗСУ знищили 2 артилерійські системи, засіб ППО та 6 автомобілів. Пошкоджено танк, 3 гармати та 3 автомобілі загарбників. Уражено 44 ворожі укриття з особовим складом та два склади з боєприпасами.