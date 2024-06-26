Зауважимо, що вже тривай час Покровський напрямок залишається найгарячішим на усій лінії фронту, там тривають запеклі бої. Тому, Володимир Зеленський розпорядився направити туди більше дронів.

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На Покровський напрямок спрямують більше дронів

Президент під час візиту на Донеччину провів нараду, під час якої стало відомо, що наразі тривають роботи з відновлення водопостачання Покровська, евакуація людей із прифронтових районів.

За підсумками обговорень президент доручив урахувати збільшену потребу в дронах на Покровському напрямку при розподілі безпілотників між різними ділянками фронту.

Глава держави також наказав спростити процедуру видачі документів, які засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.

Зверніть увагу. За останню добу на Покровському напрямку українські воїни відбили 47 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Новоселівка Перша, Макарівка, Яснобродівка Донецької області.

Зауважимо, Росія перекидає стратегічну частину своїх військ на Покровський напрямок, підсилює плацдарми для просування. Найбільш боєздатні російські підрозділи перебувають на Покровському напрямку з жовтня 2023 року.