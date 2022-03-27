Соответствующую информацию президент рассказал во время интервью в эфире канала "Рада". В частности, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины пояснил, что глобальная победа будет.

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Идеальной победы не будет, но она нужна

Владимир Зеленский рассказал, что сейчас власть много говорит о переговорах, с Андреем Ермаком много делают непубличных вещей на международном уровне.

Лидер Украинского государства объяснил, что хочет, чтобы все то, что делают власти, журналисты, военные и все люди, а также жертвы – были не просто так.

Это должно привести к прекращению войны, победе в нашем понимании. Идеальной победы не будет, но она нужна нам – как стране, которая этого заслуживает и заслужила. Я точно знаю, что глобальная победа будет в целом,

– заявил президент.

Добавил, что люди хотят услышать, какой будет Украина завтра. Добавил, что Украина "завтра" уже наступила, но мы сейчас занимаемся войной.

Объяснил, что у нас страна объединенных – мы уже победили в этом. А дальше, чтобы мы не делали – все будет на высоком уровне.

Президент Украины объяснил, что, может, и цена дорогая, но мы стали в мире лидерами, а не за кулисами. Наша страна для всего мира перестала быть частью России, это важно.

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