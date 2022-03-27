Відповідну інформацію президент розповів від час інтерв'ю в ефірі каналу "Рада". Зокрема Верховний Головнокомандувач Збройних сил України пояснив, що глобальна перемога буде.

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Ідеальної перемоги не буде, але вона потрібна

Володимир Зеленський розповів, що наразі влада багато говорить про перемовини, з Андрієм Єрмаком багато роблять непублічних речей на міжнародному рівні.

Лідер Української держави пояснив, що хоче, щоб все те, що робить влада, журналісти, військові та всі люди, а також жертви – були не просто так.

Це повинно призвести до припинення війни, до перемоги у нашому розумінні. Ідеальної перемоги не буде, але вона потрібна нам – як країні, яка на це заслуговує та заслужила. Я точно знаю, що глобальна перемога буде в цілому,

– заявив президент.

Додав, що люди хочуть почути, якою буде Україна завтра. Додав, що Україна "завтра" вже наступила, однак ми зараз займаємось війною. Пояснив, що у нас країна об'єднаних – ми вже в цьому перемогли. А далі, щоб ми не робили, – все буде на високому рівні.

Президент України пояснив, що може й ціна дорога, та ми стали у світі лідерами, а не за лаштунками. Наша країна для всього світу перестала бути частиною Росії, це важливо.

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