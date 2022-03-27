Про перспективи "маятника", коли ситуації будуть як позитивні, так і не дуже, попередив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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Найближчий тиждень – два будуть нерівномірними. Будуть поступати як повідомлення про те, що ми перемагаємо та контратакуємо, наступаємо на деяких ділянках та звільняємо свої землі від противника. Але буде поступати інформація, що на деяких ділянках фронту, особливо на сході, інформація далеко не проста. І до цього треба бути емоційно, організаційно та свідомо готовими,

– заявив Олексій Арестович.

За його даними, українські бійці досягли успіху в районі Києва, на Сумщині та Харківщині. Та саме в районі ООС та біля Маріуполя ситуація залишається доволі складною. Саме там ворог вирішив зосередити всі свої сили, щоб пробити сухопутний коридор з окупованого Криму до захопленого Донецька.

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