Близкий человек пилота, ставшего жертвой ужасной авиакатастрофы, Дмитрий Кленцов поделился воспоминаниями о Наумкине в разговоре с журналисткой 24 канала.

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Любил профессию и объединял людей

На рейсе Алексей Наумкин был инструктором – одним из трех пилотов. По словам Кленцова, мужчина очень любил свою профессию и служил примером для экипажа. Он был спокоен, мудр, но со своим юмором. Мужчине удавалось со всеми находить общий язык.

У меня таких друзей, как Алексей, никогда не было. Он обладал уникальной способностью объединять всех,

– подчеркнул Кленцов.

И уточнил, что мужчина мог пригласить друзей со школы, с университета, двора или даже жены или сестры – все в этой компании комфортно себя чувствовали.

Пилот Алексей Наумкин погиб в катастрофе самолета МАУ / Фото из архива Дмитрия Кленцова

О смерти Наумкина его друг узнал перед своим рейсом

Когда Дмитрий Клєнцов собирал на свой рейс, ему сообщили, что самолет МАУ разбился в Тегеране, а на борту мог быть Алексея Наумкина. Впоследствии появились списки. К сожалению, ошибки не было – его товарищ погиб в авиатехнике.

С тех пор кленов поддерживает связь с семьей товарища и занимается его женой и детьми. У мужчины остались сын 2009 года рождения и дочь 2004 года.



Наумкин был идеальным другом и коллегой / Фото из архива Дмитрия Кленцова

Погибший был идеальным отцом, мужем и другом

Товарищ Наумкина добавил, что тот был идеальным во всем.

В моем окружении таких знакомых нет. Идеальный отец, муж, друг, коллега и так далее,

– отметил он.



У погибшего мужа остались жена и дети / Фото из архива Дмитрия Кленцова

Трагедия случилась не случайно

Кум Наумкина также пояснил, какова процедура выполнения полетов. Он обратил внимание, что самолет просто не мог залетать ни на какие секретные объекты они, ведь международная трасса обходит запрещенные зоны.

Случайно их сбить не могли – это ведь международная трасса, которую контролируют гражданские и военные диспетчеры,

– подытожил мужчина.

Кум Алексея Наумкин рассказал, что ракеты, которые предназначены уничтожать самолеты, действуют очень эффективно, быстро и незаметно. И пилоту гражданской авиации понять, что в тебя попала ракета или что-то изменить – почти нереально.

К слову, по информации Международных авиалиний Украины, инструктор на самолете Алексей Наумкин имел 12 тысяч часов налета на Boeing 737. Из них 6,6 тысячи часов – в качестве командира воздушного судна.

Справка. 8 января 2021 года самолет МАУ в небе Тегерана сбили ракетами иранские военные. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Только 11 января Иран это признал. С тех пор страны, граждане которых погибли в катастрофе, пытаются добиться от Ирана должной компенсации. Тегеран на какие-то суммы давал согласие, но крайне незначительные.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / инфографика 24 канала