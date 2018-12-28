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      Как создать креативную новогоднюю елку своими руками: впечатляющие фото и видео

      36 Читати новину українською

      Запах свежей хвои на рождественские праздники выходит из моды. Сейчас в тренде эко-елки. Используя заменители сосен, люди во всем мире пропагандируют не вырубать деревья, а собственноручно создать настроение в своем доме. Понадобится что угодно: деревянные доски, виноградная лоза, картон и даже книги.

      Люди пропагандируют не вырубать деревья, а – креативить, поэтому делают елки своими руками из подручных материалов.

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      Вот к примеру на Львовщине решили подвесить елку на стену. На создание такого рождественского символа ушло около четырех часов.

      "Идея ее зародилась сделать очень давно. Это сделано из дерева, нужно украсить игрушками, повесить гирлянды и оно просто прекрасно выглядит", – сказала владелица креативной елки Вера Стадник.

      ялинка
      Нестандартная новогодняя елка

      Для воплощения такой идеи вообще можно использовать только гирлянды и новогодний дождик.

      ялинка
      Новогодняя елка

      А еще прекрасно выглядит и требует еще меньше усилий – елка из книг.

      ялинка
      Елка из книг

      Также елку можно сделать из куска картона, деревянной палки и стойки. Нужно вырезать спираль, раскрасить, сформировать в форме елочного конуса на палку и украсить светом, игрушками.

      ялинка
      Новогодняя елка из картона

      Но больше всего в тренд вошла перевернутая елка. А точнее – елка на потолке.

      ялинка
      Перевернутая елка

      Альтернативу хвойной елке люди придумывают из того, что их вдохновляет. И не важно, это книги, воздушные шарики или бутылки из-под вина.

      ялинка пляшка
      Елка с бутылок

      ялинка

      Новогодняя елка из воздушных шаров

      Если иметь праздник в душе, то он обязательно материализуется и в новом 2019 году.

      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины Экология Идеи для интерьера Рождество Новогодние праздники
      Источник: 24 канал
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