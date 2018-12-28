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      Як створити креативну новорічну ялинку своїми руками: прості ідеї у фото та відео

      92 Читать новость на русском

      Запах свіжої хвої на різдвяні свята виходить з моди. Нині у тренді еко-ялинки. Використовуючи замінники сосен, люди у всьому світі пропагують не вирубувати дерева, а власноруч створити настрій у своїй домівці. У пригоді стає будь-що: дерев'яні дошки, виноградна лоза, картон та навіть книги.

      Люди пропагують не вирубувати дерева, а – креативити, тож роблять ялинки власноруч з підручних матеріалів.

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      От до прикладу на Львівщині вирішили підвісити ялинку на стіну. На створення такого різдвяного символу пішло близько чотирьох годин.

      "Ідея її зародилась зробити дуже давно. Це зроблено з дерева, потрібно прикрасити іграшками, повішати гірлянди й воно просто чудово виглядає", – сказала власниця креативної ялинки Віра Стадник.

      ялинка
      Нестандартна новорічна ялинка

      Для втілення такої ідеї взагалі можна використати лише гірлянди та новорічний дощик.

      ялинка
      Новорічна ялинка 

      А ще чудово виглядає і вимагає ще менше зусиль – ялинка з книг.

      ялинка
      Ялинка з книг

      Також ялинку можна зробити зі шмату картону, дерев'яної палиці та стійкі. Потрібно вирізати спіраль, розфарбувати, сформувати у формі ялинкового конуса на палицю і прикрасити світлом, іграшками.

      ялинка
      Новорічна ялинка з картону

      Та найбільше у тренд увійшла перевернута ялинка. А точніше – ялинка на стелі.

      ялинка
      Перевернута ялинка

      Альтернативу хвойній ялинці люди придумують з того, що їх надихає. І не важливо, чи це книги, повітряні кульки чи пляшки з вина.

      ялинка пляшка
      Ялинка з пляшок

      ялинка
      Новорічна ялинка з повітряних куль

      Якщо мати свято у душі, то воно обов'язково матеріалізується й у новому 2019 році.

      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини України Новорічні свята Різдво Ідеї для інтер'єру Екологія
      Джерело: 24 канал
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