Як створити креативну новорічну ялинку своїми руками: прості ідеї у фото та відео

Запах свіжої хвої на різдвяні свята виходить з моди. Нині у тренді еко-ялинки. Використовуючи замінники сосен, люди у всьому світі пропагують не вирубувати дерева, а власноруч створити настрій у своїй домівці. У пригоді стає будь-що: дерев'яні дошки, виноградна лоза, картон та навіть книги.

Люди пропагують не вирубувати дерева, а – креативити, тож роблять ялинки власноруч з підручних матеріалів.

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От до прикладу на Львівщині вирішили підвісити ялинку на стіну. На створення такого різдвяного символу пішло близько чотирьох годин.

"Ідея її зародилась зробити дуже давно. Це зроблено з дерева, потрібно прикрасити іграшками, повішати гірлянди й воно просто чудово виглядає", – сказала власниця креативної ялинки Віра Стадник.



Нестандартна новорічна ялинка

Для втілення такої ідеї взагалі можна використати лише гірлянди та новорічний дощик.



Новорічна ялинка

А ще чудово виглядає і вимагає ще менше зусиль – ялинка з книг.



Ялинка з книг

Також ялинку можна зробити зі шмату картону, дерев'яної палиці та стійкі. Потрібно вирізати спіраль, розфарбувати, сформувати у формі ялинкового конуса на палицю і прикрасити світлом, іграшками.



Новорічна ялинка з картону

Та найбільше у тренд увійшла перевернута ялинка. А точніше – ялинка на стелі.



Перевернута ялинка

Альтернативу хвойній ялинці люди придумують з того, що їх надихає. І не важливо, чи це книги, повітряні кульки чи пляшки з вина.



Ялинка з пляшок



Новорічна ялинка з повітряних куль

Якщо мати свято у душі, то воно обов'язково матеріалізується й у новому 2019 році.