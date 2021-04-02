Павел Климкин заявил, что на Донбассе происходит ползучая аннексия со стороны России. В частности, Москва все активнее выдает жителям оккупированных территорий российские паспорта.

Действия России на Донбассе бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в эфире одного из телеканалов.

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Россия распространяет свое влияние на оккупированном Донбассе

По словам Климкина, на Донбассе теперь значительно более быстрыми темпами выдают российские паспорта.

Раньше ждали больше месяца. Сейчас собирают предприятие и говорят: ану быстро все получили российские паспорта,

– отметил экс-министр.

Климкин также рассказал, что в Луганске в подъездах развешивают объявления: "если ты украинский гражданин и не зарегистрирован на оккупированной территории, твой статус – иностранный гражданин".

Кроме того, оккупанты привязывают выдачу паспортов к медицинским полисам. "Теперь можно условно поехать в Ростов и что-то там делать", – пояснил он.

Кремль готовится к выборам

Бывший глава МИД подчеркнул, что так в России готовятся к выборам в Госдуму. А оккупированные территории станут предметом торга.

Это означает, что оккупированные территории они готовят и реально осуществляют ползучую аннексию,

– считает Климкин

Он уточнил, что потом будут торговаться: "либо наш вариант, либо оно существует в мире без правил, либо мы признаем их независимость". Путин, убежден Климкин, готовится поднимать ставки военно – на оккупированных территориях, и в диалоге с американцами.

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Справка. Согласно предварительным подсчетам, паспорта государства-агрессора принудительно получили более 300 тысяч жителей оккупированной Донецкой и Луганской областей. Украина и мировое сообщество не признает эти документы.