Павло Клімкін заявив, що на Донбасі відбувається повзуча анексія зі сторони Росії. Зокрема, Москва все активніше видає жителям окупованих територій російські паспорти.

Дії Росії на Донбасі колишній глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував в ефірі одного з телеканалів.

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Росія поширює свій вплив на окупованому Донбасі

За словами Клімкіна, на Донбасі тепер значно швидшими темпами видають російські паспорти.

Раніше чекали понад місяць. Зараз збирають підприємство і кажуть: ану швидко всі отримали російські паспорти,

– зазначив ексміністр.

Клімкін також розповів, що в Луганську в під'їздах розвішують оголошення: "якщо ти український громадянин і не зареєстрований на окупованій території, твій статус – іноземний громадянин".

Крім того, окупанти прив'язують видачу паспортів до медичних полісів. "Тепер можна умовно поїхати в Ростов і щось там робити", – пояснив він.

Кремль готується до виборів

Колишній глава МЗС наголосив, що так у Росії готуються до виборів у Держдуму. А окуповані території стануть предметом торгу.

Це означає, що окуповані території вони готують і реально здійснюють повзучу анексію,

– вважає Клімкін.

Він уточнив, що потім будуть торгуватися: "або наш варіант, або воно існує у світі без правил, або ми визнаємо їхню незалежність". Путін, переконаний Клімкін, готується підіймати ставки військово – на окупованих територіях, і в діалозі з американцями.

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Довідка. Згідно з попередніми підрахунками, паспорти держави-агресора примусово отримали понад 300 тисяч жителів окупованої Донеччини та Луганщини. Україна та світова спільнота не визнає ці документи.