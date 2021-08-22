В своей заметке в социальной сети Филатов сперва похвалил журналистов "Страны".

А в комментариях под своим сообщением начал оскорблять сторонников закрытия сайта.

Борис Филатов известен в Украине своими резкими высказываниями относительно оппонентов. Не так давно городской глава Днепра обозвал журналистов животными лишь за то, что отдельные издания предположили, что он будет баллотироваться как технический кандидат Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах.

Показательным является и то, что Филатов вступился за пророссийское издание, тогда как ничего не комментировал по поводу избиения оппозиционных к себе журналистов в Днепре, в июле 2021 года.

Напомним, сайт Страна.ua перестал работать после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на владельца сайта Игоря Гужву.

Сам сайт Страна.ua был известен своей пророссийской позицией. Не так давно журналисты уличили сайт в рекламе руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.