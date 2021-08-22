У своєму дописі в соціальній мережі Філатов спершу похвалив журналістів "Страни".

А в коментарях під своїм дописом почав ображати прихильників закриття сайту.

Борис Філатов відомий в Україні своїми різкими висловлюваннями щодо опонентів. Не так давно міський голова Дніпра обізвав журналістів тваринами лише за те, що окремі видання припустили, що він балотуватиметься як технічний кандидат Володимира Зеленського на майбутніх президентських виборах.

Показовим є і те, що Філатов заступився за проросійське видання, тоді як нічого не коментував щодо побиття опозиційних до себе журналістів у Дніпрі, у липні 2021 року.

Нагадаємо, сайт Страна.ua перестав працювати після того, як Рада національної безпеки та оборони України наклала санкції на власника сайту Ігоря Гужву.

Сам сайт Страна.ua був відомий своєю проросійської позицією. Не так давно журналісти викрили сайт у рекламі керівника Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна.