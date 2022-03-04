Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий. В частности, он подчеркнул, что ситуация по области контролируется.
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Военные России продолжают перемещение техники, идут колонны. Некоторые колонны развернулись и идут в сторону Сум,
– сообщил Дмитрий Живицкий.
Но добавил, что пока неизвестно, что это будет: возможно, они будут идти на выход с территории Украины, возвращаться обратно в Россию.
Мы на это очень рассчитываем. У них закончилось питание, заканчивается горючее и погода нам способствует,
– заметил Живицкий.
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