Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький. Зокрема, він наголосив, що ситуація по області контрольована.

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Військові Росії продовжують переміщення техніки, йдуть колони. Деякі колони розвернулись ідуть в бік Сум,

– повідомив Дмитро Живицький.

Та додав, що наразі невідомо, що це буде: можливо вони будуть йти на вихід з території України, повертатись назад до Росії.

Ми на це дуже розраховуємо. У них закінчилось харчування, закінчується пальне і погода нам сприяє,

– зауважив Живицький.

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