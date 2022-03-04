Про це свідчать численні документи, які потрапляють до рук українських захисників, повідомляють джерела 24 каналу у розвідці. Кожен з окупантів напередодні вторгнення давав свою особисту згоду на виконання бойових завдань за кордоном.

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Хоча кремлівські військові злочинці й закинули до України строковиків та контрактників, а також поліцейських спецпризначенців, абсолютно всі знали, що вони їдуть воювати у нашу країну.

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Відомість про згоду в участі у війні в Україні / Фото джерел 24 каналу

За даними розвідки, кожен росіянин, який зайшов на українську землю, ставив підписи у відповідних відомостях. Багато хто з окупантів не казав або не мав змоги довести до відома родичів про свою участь у війні.

Втім, деякі все ж таки радісно ділилися з сестрами та матерями про те, що йдуть "нищити Україну".

Окупантам казали, що їх "спецоперація" триватиме всього лише кілька днів. Вони у це вірили.

Перед безпосереднім перетином українського кордону всіх окупантів проінструктували, що треба казати у випадку потрапляння до полону – про те, що вони нічого не знали та були на навчаннях.

Про вторгнення знали ще у січні

Як і повідомляли всі світові ЗМІ з посиланням на власні розвідки, Росія насправді готувала заздалегідь. При повному усвідомленні подальших дій щонайменше серед командирів. Про це свідчать зокрема документи. У виписці з наказу командира військової частини 25679 сказано, що військові ЗС РФ мають підготувати техніку батальйону зв'язку та підготувати її для виконування бойового завдання та поїздки впродовж 200 кілометрів.

Наказ про підготовку техніки до бойових завдань датований 12 січня 2022 / Фото джерел 24 каналу

Вже після того, як техніку підготували, її перекинули до кордону з Україною залізною дорогою. Згодом, 24 лютого, окупанти перегнали автівку зв'язку на нашу територію, але бійці ЗСУ знищили техніку разом з окупантами. Документи ж, які здобули захисники України, свідчать про ретельну підготовку загарбницької операції Росії у нашій державі.