В Израиле 17 февраля начал падать снег. К утру следующего дня в столице страны уже выпало от 7 до 10 сантиметров осадков. В некоторых районах отменили занятия в школах.

Снег в Израиле Первый снег выпал в северном городе Магдал-Шамс. Читайте также Сосульки в квартирах и замерзшие машины: в Техасе бушуют аномальные морозы – впечатляющие фото Иерусалим припорошило впервые с 2019 года.

В некоторых районах Израиля фиксируют необычно холодные температуры. Вдоль побережья и на севере – местами есть осадки и сильный ветер.

На севере Голан прогнозируют до 30 сантиметров снега.

Занятия в некоторых школах в регионе Голан и в городе Цфат отменили из-за снега.

Мэр Иерусалима Моше Леон заявил, что муниципалитет ищет бездомных, которые могут оказаться в опасности.

Жителей столицы предупреждают о возможных сбоях в электроснабжении.

Утром 18 февраля из-за снега были ограничения на дороге, некоторый транспорт не курсировал.

Природные заповедники и пешеходные тропы уже закрыли.

Заметим, 19 февраля на замену снегопадам придут дожди.

В Израиле выпал снег / фото AFP Снегопад в Израиле: видео שלג גם מכסה (חלקית) את כיפת הסלע.

ثلوج تغطي بشكل جزئي قبة الصخرة المشرفة. pic.twitter.com/uJrsyymWgY — Suleiman Maswadeh סולימאן מסוודה (@SuleimanMas1) February 17, 2021 Смотрите видео необычной погоды в Израиле: אין תמונה יותר יפה מזה שלג בכותל המערבי מקום שלא זזה שכינה מעולם

*כל הנעייס* pic.twitter.com/uLcZMFgbx4 — משה רבין איש הנעייס כל העידכונים והצחוקים רק פה (@MosheR200) February 17, 2021 В Иерусалиме играют снежками: видео Netanyahu on TikTok: A minute of fun in the Jerusalem snow, and then I go back to working for you around the clock pic.twitter.com/2z4pDVcWfN — Lahav Harkov, Space Laser Controller (@LahavHarkov) February 18, 2021