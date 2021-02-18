Иерусалим впервые за несколько лет засыпало снегом: фото, видео
В Израиле 17 февраля начал падать снег. К утру следующего дня в столице страны уже выпало от 7 до 10 сантиметров осадков. В некоторых районах отменили занятия в школах.
Источник:Times of Israel
Снег в Израиле
Первый снег выпал в северном городе Магдал-Шамс.
Читайте также Сосульки в квартирах и замерзшие машины: в Техасе бушуют аномальные морозы – впечатляющие фото
- Иерусалим припорошило впервые с 2019 года.
- В некоторых районах Израиля фиксируют необычно холодные температуры. Вдоль побережья и на севере – местами есть осадки и сильный ветер.
- На севере Голан прогнозируют до 30 сантиметров снега.
- Занятия в некоторых школах в регионе Голан и в городе Цфат отменили из-за снега.
- Мэр Иерусалима Моше Леон заявил, что муниципалитет ищет бездомных, которые могут оказаться в опасности.
- Жителей столицы предупреждают о возможных сбоях в электроснабжении.
- Утром 18 февраля из-за снега были ограничения на дороге, некоторый транспорт не курсировал.
- Природные заповедники и пешеходные тропы уже закрыли.
- Заметим, 19 февраля на замену снегопадам придут дожди.
В Израиле выпал снег / фото AFP
Снегопад в Израиле: видео
Смотрите видео необычной погоды в Израиле:
В Иерусалиме играют снежками: видео
Поделиться новостью