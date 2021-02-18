В Ізраїлі 17 лютого почав падати сніг. До ранку наступного дня у столиці країни вже випало від 7 до 10 сантиметрів опадів. У деяких районах скасували заняття у школах.

Сніг в Ізраїлі Перший сніг випав у північному місті Магдал-Шамс. Читайте також Бурульки у квартирах та замерзлі автомобілі: у Техасі лютують аномальні морози – вражаючі фото Єрусалим припорошило вперше з 2019 року.

У деяких районах Ізраїля фіксують незвично холодні температури. Вздовж узбережжя та на півночі – місцями є опади і сильний вітер.

На півночі Голан прогнозують до 30 сантиметрів снігу.

Заняття у деяких школах в регіоні Голан та у місті Цфат скасували через сніг.

Мер Єрусалиму Моше Леон заявив, що муніципалітет шукає безхатьків, які можуть опинитися в небезпеці.

Мешканців столиці попереджають про можливі збої в електропостачанні.

Зранку 18 лютого через сніг були обмеження на дорозі, деякий транспорт не курсував.

Природні заповідники та пішохідні стежки вже закрили. Зауважимо, 19 лютого на заміну снігопадам прийдуть дощі.

В Ізраїлі випав сніг / фото AFP Снігопад в Ізраїлі: відео שלג גם מכסה (חלקית) את כיפת הסלע.

ثلوج تغطي بشكل جزئي قبة الصخرة المشرفة. pic.twitter.com/uJrsyymWgY — Suleiman Maswadeh סולימאן מסוודה (@SuleimanMas1) February 17, 2021 Дивіться відео незвичної погоди в Ізраїлі: אין תמונה יותר יפה מזה שלג בכותל המערבי מקום שלא זזה שכינה מעולם

*כל הנעייס* pic.twitter.com/uLcZMFgbx4 — משה רבין איש הנעייס כל העידכונים והצחוקים רק פה (@MosheR200) February 17, 2021 У Єрусалимі граються сніжками: відео Netanyahu on TikTok: A minute of fun in the Jerusalem snow, and then I go back to working for you around the clock pic.twitter.com/2z4pDVcWfN — Lahav Harkov, Space Laser Controller (@LahavHarkov) February 18, 2021