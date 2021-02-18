Єрусалим вперше за кілька років засипало снігом: фото, відео
В Ізраїлі 17 лютого почав падати сніг. До ранку наступного дня у столиці країни вже випало від 7 до 10 сантиметрів опадів. У деяких районах скасували заняття у школах.
Джерело:Times of Israel
Сніг в Ізраїлі
Перший сніг випав у північному місті Магдал-Шамс.
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- Єрусалим припорошило вперше з 2019 року.
- У деяких районах Ізраїля фіксують незвично холодні температури. Вздовж узбережжя та на півночі – місцями є опади і сильний вітер.
- На півночі Голан прогнозують до 30 сантиметрів снігу.
- Заняття у деяких школах в регіоні Голан та у місті Цфат скасували через сніг.
- Мер Єрусалиму Моше Леон заявив, що муніципалітет шукає безхатьків, які можуть опинитися в небезпеці.
- Мешканців столиці попереджають про можливі збої в електропостачанні.
- Зранку 18 лютого через сніг були обмеження на дорозі, деякий транспорт не курсував.
- Природні заповідники та пішохідні стежки вже закрили.
Зауважимо, 19 лютого на заміну снігопадам прийдуть дощі.
В Ізраїлі випав сніг / фото AFP
Снігопад в Ізраїлі: відео
Дивіться відео незвичної погоди в Ізраїлі:
У Єрусалимі граються сніжками: відео
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