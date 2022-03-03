Фото, как молятся у Стены Плача с флагами Украины на плечах, в соцсети обнародовал Владимир Ясногор, который живет в Израиле.
Внимание Израиль отреагировал на циничный обстрел Бабьего Яра: обещает помочь
Присоединился к общей молитве за мир в Украине и посол Украины в Израиле.
Что такое Стена Плача
На иврите ее не называют "Стеной Плача". Ее название – Котель Маарави, что в переводе означает "Западная Стена".
Ее так называют, поскольку это фрагмент западной стены, окружавшей Храмовую Гору. Арабы же, видя, что евреи приходят к стене молиться Всевышнему и плакать о разрушении Храма, так прозвали ее "Стеной Плача".
Отсюда пошло ее название и в некоторых других языках, например, на английском (The Wailing Wall).
Евреи молятся у Стены Плача / Фото Ясногора
Стена плача / Фото Ясногора
Обстрел Бабьего Яра
- Оккупанты безжалостно хотели уничтожить Бабий Яр, обстреляв место захоронения жертв Холокоста. Дело в том, что он расположен неподалеку от телебашни, в которую попали россияне во время обстрелов Киева.
- Израиль осуждает циничный обстрел оккупантами территории Бабьего Яра. Россиян призвали уважать святость этого места.
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