Фото, как молятся у Стены Плача с флагами Украины на плечах, в соцсети обнародовал Владимир Ясногор, который живет в Израиле.

Внимание Израиль отреагировал на циничный обстрел Бабьего Яра: обещает помочь

Присоединился к общей молитве за мир в Украине и посол Украины в Израиле.

Что такое Стена Плача

На иврите ее не называют "Стеной Плача". Ее название – Котель Маарави, что в переводе означает "Западная Стена".

Ее так называют, поскольку это фрагмент западной стены, окружавшей Храмовую Гору. Арабы же, видя, что евреи приходят к стене молиться Всевышнему и плакать о разрушении Храма, так прозвали ее "Стеной Плача".

Отсюда пошло ее название и в некоторых других языках, например, на английском (The Wailing Wall).

Евреи молятся у Стены Плача / Фото Ясногора

Стена плача / Фото Ясногора

Обстрел Бабьего Яра

Оккупанты безжалостно хотели уничтожить Бабий Яр, обстреляв место захоронения жертв Холокоста. Дело в том, что он расположен неподалеку от телебашни, в которую попали россияне во время обстрелов Киева.

Израиль осуждает циничный обстрел оккупантами территории Бабьего Яра. Россиян призвали уважать святость этого места.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!