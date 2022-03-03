Фото, як моляться біля Стіни Плачу з прапорами України на плечах, у соцмережі оприлюднив Володимир Ясногор, який живе у Ізраїлі.

Увага Ізраїль відреагував на цинічний обстріл Бабиного Яру: обіцяє допомогти

Долучився до спільної молитви за мир в Україні і посол України в Ізраїлі.

Що таке Стіна плачу

На івриті її не називають "стіною Плачу". Її назва – Котель Маараві, що у перекладі означає "Західна Стіна".

Її так називають, оскільки це фрагмент західної стіни, що оточувала Храмову Гору. Араби ж, бачачи, що євреї приходять до стіни молитися Всевишньому і плакати за руйнування Храму, тож прозвали її "стіною Плачу".

Звідси пішла її назва і в деяких інших мовах, наприклад, англійською (The Wailing Wall).



Євреї моляться біля Стіни Плачу / Фото Ясногора



Стіна плачу / Фото Ясногора

Обстріл Бабиного Яру

Окупанти безжально хотіли знищити Бабин Яр, обстрілявши місце поховання жертв Голокосту. Річ у тім, що він розташований неподалік від телевежі, в яку потрапили росіяни під час обстрілів Києва.

Ізраїль засуджує цинічний обстріл окупантами території Бабиного Яру. Росіян закликали поважати святість цього місця.

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