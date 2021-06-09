На месте с огнем борются не менее 30 расчетов пожарной охраны, привлекли также авиацию.

Ранее В Израиле из-за аномальной жары бушуют масштабные пожары: видео

В лесах Иерусалима – массовые пожары

В Иерусалимских горах пожары вспыхнули сразу в 2 местах. Одно возгорание возникло в Ар а-Руах близ Неве-Илана, а другое – в Ар Эйтан.

В связи с пожарами прервали железнодорожное сообщение с Иерусалимом. Движение по шоссе №1 заблокировано на участке в районе развязки Хемед.

Кроме того, правоохранители эвакуировали жителей первой линии домов в населенном пункте Маале а-Хамиша, а также полностью блокировали поселок Натаф. По словам представителей службы пожарной охраны, есть угроза для домов в населенном пункте Яд а-Шмона.

Пожары в Израиле: что известно

В начале июня из-за жарких погодных условий в Южном округе Израиля и других регионах вспыхнули масштабные пожары.

Сильнее всего пострадала территория возле города Кирьят-Малахи.

В лесах Иерусалима бушуют пожары: смотрите видео

Пожары вспыхнули в лесах Иерусалима: смотрите карту