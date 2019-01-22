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      Иерусалимский патриарх встретился с делегацией УПЦ

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      Иерусалимский патриарх встретился с делегацией УПЦ
      / news.church.ua

      22 января 2019 верующие Украинской Православной Цекрвы во время паломничества в Святой град Иерусалим посетили Блаженнейшего Феофила III, Патриарха Иерусалимского и всей Палестины. Делегацию возглавил епископ Арцизский Виктор, викарий Одесской епархии.

      Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

      С благословения митрополита Одесского и Измаильского Агафангела священнослужители и верующие епархии совершили паломничество на Святую Землю, где поклонились древним святыням Палестины и Иерусалима.

      Одним из знаменательных событий паломнической поездки было посещение Блаженнейшего Феофила III, Патриарха Иерусалимского и всей Палестины,
      – сообщают в епархии.

      В своем обучающем слове для паломников из Украины Святейший Патриарх Феофил III отметил, что особенно молится о мире в Украине и передал свое первосвятительское благословение верным чадам канонической Украинской Православной Церкви.

      В память о визите паломников из Украины Патриарх Феофил передал памятные подарки для украинской делегации.

      Напомним, что вчера по сообщению ТСН запланированная в Израиле встреча патриарха Иерусалима Феофила с президентом Украины Петром Порошенко не состоялась. Гостей встретил фактический заместитель предстоятеля – генеральный секретарь Иерусалимского патриархата архиепископ Аристарх. СМИ также сообщили, что предстоятеля Иерусалимского патриархата госпитализировали накануне.

      Теги: Новости Украины УПЦ КП Религия
      Источник: 24 Канал
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