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      Єрусалимський патріарх зустрівся з делегацією УПЦ

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      Єрусалимський патріарх зустрівся з делегацією УПЦ
      / news.church.ua

      22 січня 2019 року вірні Української Православної Цекрви під час паломництва у Святий град Єрусалима відвідали Блаженнішого Феофіла III, Патріарха Єрусалимського і всієї Палестини. Делегацію очолив єпископ Арцизький Віктор, вікарій Одеської єпархії.

      Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

      З благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела священнослужителі та віруючі єпархії здійснили паломництво на Святу Землю, де вклонилися стародавнім святиням Палестини та Єрусалима.

      Однією із знаменних подій паломницької поїздки було відвідування Блаженнішого Феофіла III, Патріарха Єрусалимського і всієї Палестини,
      – повідомляють в єпархії.

      У своєму повчальному слові для паломників з України Святіший Патріарх Феофіл III зазначив, що особливо молиться про мир в Україні і передав своє первосвятительське благословення вірним чадам канонічної Української Православної Церкви.

      На згадку про візит паломників з України Патріарх Феофіл передав пам'ятні подарунки для української делегації.

      Нагадаємо, що вчора за повідомленням ТСН запланована в Ізраїлі зустріч патріарха Єрусалима Феофіла з президентом України Петром Порошенко не відбулася. Гостей зустрів фактичний заступник предстоятеля – генеральний секретар Єрусалимського патріархату архієпископ Аристарх. ЗМІ також повідомило, що предстоятеля Єрусалимського патріархату госпіталізували напередодні.

      Теги: Новини України УПЦ КП Релігія
      Джерело: 24 Канал
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