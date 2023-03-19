Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью 24 Каналу рассказал, что россияне используют ракеты С-300 по наземным целям в прифронтовой зоне на расстоянии до 150 км.

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Россияне не проверяют свои старые ракеты

По его словам, чем больше расстояние от места запуска, тем больше неточность. Поэтому, как говорит Игнат, эти ракеты часто попадают не туда, куда хотели, в результате чего гибнут мирные люди.

"В таком применении – это не что иное как оружие терроризма", – сказал Игнат.

В то же время, он отметил, что некоторые российские зенитные ракеты не долетают до Украины и падают, например, в Белгородской области. Игнат назвал несколько причин, почему так происходит.

Что же происходит в России – зенитные ракеты, которыми они нас обстреливают, падают в Белгородской области. То есть ракеты не долетают даже до границ. Вероятно, это происходит, в частности, из-за того, что россияне не проверяют свои старые ракеты. Возможно, срабатывают самоликвидаторы или что-то не так с ракетным горючим,

– объяснил спикер Воздушных Сил ВСУ.

Россия терроризирует украинские города обстрелами из С-300

Отметим, что больше всего от ракетных обстрелов из С-300 страдают Харьковская, Николаевская, Запорожская и Донецкая области. Так, 18 марта Россия снова атаковала мирную инфраструктуру Запорожья.

Ракеты С-300 были направлены в территорию одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов комплекса. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые многоквартирные дома: фасады, окна, крыши.

Ночью 2 марта российские оккупанты также нанесли ракетный удар по Запорожью с С-300. Враг попал в многоэтажное здание, в результате чего часть здания рухнула.

В ГСЧС сообщили, что число погибших в результате ракетного удара составляет 13 человек.