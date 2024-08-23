Защитника провели "живым коридором" и похоронили на Марсовом поле, что на Лычаковском кладбище. Сотни мариупольцев и львовян отдали дань уважения и склонили головы перед подвигом Героя.

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Прощание с Игорем Дубиком

Как рассказали в Мариупольском городском совете, Игорь Дубик родился и прожил всю жизнь в Мариуполе. Он защищал родной город с самого начала российского вторжения в 2014 году.

В составе "Азова" участвовал в освобождении Мариуполя и в Широкинской операции. Во время полномасштабного вторжения сразу пошел в Мариупольский ТРО, чтобы стать на защиту Украины. Оборонял Мариуполь, после получения тяжелых ранений, оказался в госпитале на территории "Азовстали",

– рассказали в совете.

В частности, Игорь прошел плен в Еленовке и на территории России. После 200 дней плена он вернулся в Украину и уже через три месяца, не дождавшись полного выздоровления, снова вернулся к собратьям. Погиб Игорь Дубик 11 ноября 2023 года.

Важно! Ранее 24 Канал взял интервью у жены Игоря Дубика – Оксаны, которая после полномасштабного вторжения переехала во Львов и начала новое дело – открыла цветочный магазин. Прочитать текст вы можете по ссылке.

Прощание с Игорем Дубиком: смотрите фото