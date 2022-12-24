Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, визиты Дмитрия Медведева в Китай и Владимира Путина в Минск не сравнятся со значимостью первой заграничной поездки президента Украины за время полномасштабной войны.
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Самое важное событие последнего времени
Российский оппозиционер иронически прокомментировал встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко и Дмитрия Медведева с Си Цзиньпином, назвав их мелочью по сравнению со встречей Владимира Зеленского с Джо Байденом.
Я представлю, как трудно было его (Медведева – 24 Канал) разбудить, как трудно было его отрезвить, объяснить ему, как себя вести при дворе Китайского императора,
– сказал Игорь Яковенко.
В то же время встречу Зеленского и Байдена Яковенко сравнил с визитом Уинстона Черчилля в 1941 году в Вашингтон, который изменил ход Второй мировой войны. По мнению журналиста, визит Зеленского преобладает на визите Черчилля по резонансу.
Все-таки Зеленского встретили более круто, резонанснее. Не давали ему говорить долго, это был действительно триумф,
– сказал Яковенко.
Оппозиционер также отметил, что Украина, в лице Зеленского, выглядела лидером свободного мира и вызывала восхищение у всех нормальных людей.
Российский журналист оценил визиты Зеленского в США: смотрите видео
Главным событием стало выделение США 45 миллиардов долларов помощи для Украины. Однако, по мнению журналиста, пакета помощи и ЗРК Patriot недостаточно для Украины.
"Все-таки Зеленский надломил американский политикум, но не сломал его сопротивление по оказанию полной помощи Украине для победы", – сказал журналист.
В то же время, Игорь Яковенко убежден, что это сопротивление удастся сломать и Украина получит все, что нужно.
Как в России реагировали на встречу двух мировых лидеров
- Пресссекретарь российского военного преступника Дмитрий Песков заявил, что визит Зеленского не посодействовал разрешению "конфликта", а наоборот "продолжит страдания украинского народа".
- Сам же диктатор еще раз обвинил США в "специальном разъединении русского и украинского народов" и заявил, что хочет поскорее закончить войну, однако на самом деле живет мечтой об уничтожении украинского народа.
- В Кремле заявили, что системы Patriot будут "законной целью для российских военных".