Причем заявленная стоимость земельных участков значительно ниже рыночной. Несмотря на это, Игорь Кадыкало уже потратил на их покупку более двух миллионов гривен. И это приличная сумма, если учитывать, что он – 65-летний украинский пенсионер, не имевший дел с бизнесом.

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Купил участков на 11 миллионов гривен

Известно, что тесть Ивана Собко купил себе 10 участков в Брюховичах. Их общая площадь – 0,66 га, а совокупная рыночная стоимость – не менее 11 миллионов гривен.

По данным журналистов-расследователей, среди ближайших родственников Ивана Собко – заместителя главы ЛОВА – не только Игорь Кадыкало тратит средства, которых не заработал. Скорее всего, эти деньги происходят от самого 39-летнего госслужащего.



10 земельных участков, приобретенных Игорем Кадикалом / Карта NGL Media

Игорь Кадыкало работает мастером

Живет Игорь Кадыкало в Судовой Вишне и ежедневно ездит в соседние Мостиски. После ухода на пенсию он решил работу не покидать. Уже 10 лет он работает в производственном кооперативе "Мечта" мастером. Предприятие занимается добычей песка и гравия, а также производством стройматериалов.

Как отметил соучредитель кооператива Зиновий Макаруха, заработные платы сотрудников предприятия зависят от его заработка.

У нас ставки нет. Когда больше зарплата, когда меньше,

– говорит Макаруха.

Отметим, что по состоянию на конец 2022 года, согласно финансовым отчетам, "Мрия" должна сотрудникам заработную плату на 150 тысяч гривен. Кроме того, предыдущие два года были для нее убыточными.

В то же время в мае 2019 года Игорь Кадыкало внезапно разбогател. Он начал вкладывать деньги в землю в Брюховичах. Там как раз живет его дочь со своим мужем Иваном Собко. В октябре того же года последний стал заместителем главы Львовской облгосадминистрации.

И за следующие четыре года любимый тесть, которого Собко называет "папой", приобрел десять земельных участков в Брюховичах. Официально он на это потратил 2,04 миллиона гривен, что в пять раз меньше рыночной цены.

Обратим внимание! Игорь Кадыкало у разных владельцев приобрел на улице Независимости в Брюховичах семь участков. Причем каждая обошлась всего 48 тысяч гривен (по 8 тысяч гривен за сотку). Как заметили расследователи, довольно необычно консолидированная позиция для пяти разных владельцев этих участков.

Расследователи попытались оценить земельные участки, скупленные Игорем Кадыкалом. Для этого они ссылались на открытые объявления о продаже земли в Брюховичах. Так, один из участков на улице Независимости, который он приобрел за 48 тысяч гривен, раньше продавали за 28 тысяч долларов. Больше он выложил за три участка на более престижной улице Курортной, ориентировочно по 70 тысяч гривен за сотку. Но реальные цены на землю там достигают 456 тысяч гривен за ту же сотку.