Клименко подчеркнул, что посетил воинов, которые бьют врага на восточном направлении фронта. В частности, глава МВД заслушал доклад Дениса "Редиса" Прокопенко.

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Посетил бойцов, избивающих врага на восточном направлении фронта. Заслушал доклад Дениса "Редиса" Прокопенко об оперативной обстановке на этом передовом участке,

– говорится в сообщении.

Российские захватчики 24 на 7 пытаются штурмовать позиции украинских героев. В то же время мастерство героев нацгвардии не дает врагу никаких шансов на успех. АЗОВ имеет ежедневные фантастические успехи на фронте. Оккупантам наносят колоссальные потери. Пылает вражеская техника, склады боеприпасов, "минусируется" личный состав.

Клименко посетил подразделение "Редиса": смотрите видео

Клименко подчеркнул, что 2024 год будет не менее сложным. Впереди – много испытаний. В то же время с такими крепкими и преданными ребятами Украина справится с любыми трудностями.

Клименко рассказал о жизни "Редиса"

Герой "Редис" вернулся из Турции в Украину 8 июля 2023 года. Игорь Клименко в октябре рассказал, как сложилась жизнь воина. "Редис" возглавил подразделение. По словам министра, фактически "Редис" – ответственный за подготовку личного состава "Азова". Глава МВД подчеркнул, что "Редис" – полностью интегрированный в процесс.