Клименко наголосив, що відвідав воїнів, які б'ють ворога на східному напрямку фронту. Зокрема, глава МВС заслухав доповідь Дениса "Редіса" Прокопенка.

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Відвідав бійців, які б'ють ворога на східному напрямку фронту. Заслухав доповідь Дениса "Редіса" Прокопенка щодо оперативної обстановки на цій ділянці передової,

– мовиться у повідомленні.

Російські загарбники 24 на 7 намагаються штурмувати позиції українських героїв. Водночас майстерність героїв нацгвардії не дає ворогу жодних шансів на успіх. АЗОВ має щоденні фантастичні успіхи на фронті. Окупантам завдають колосальних втрат. Палає ворожа техніка, склади боєприпасів, "мінусується" особовий склад.

Клименко відвідав підрозділ "Редіса": дивіться відео

Клименко наголосив, що 2024 рік буде не менш складним. Попереду – багато випробувань. Водночас з такими міцними й відданими хлопцями та дівчатами Україна подолає будь-які труднощі.

Клименко розповів про життя "Редіса"

Герой "Редіс" повернувся з Туреччини в Україну 8 липня 2023 року. Ігор Клименко у жовтні розповів, як склалося життя воїна. "Редіс" очолив підрозділ. За словами міністра, фактично, "Редіс" – відповідальний за підготовку особового складу "Азову". Глава МВС наголосив, що "Редіс" – повністю інтегрований у процес.