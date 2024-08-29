По официальным данным, Игорь Копытин и его водитель в тяжелом состоянии. По словам представителей нардепа, они действительно получили серьезные травмы.

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Что сказали представители Копытина об аварии с нардепом

В заметке на фейсбук-странице Игоря Копытина отметили, что информация об аварии на трассе подтвердилась. Представители народного депутата отметили, что все подробности расскажут позже, а также выразили благодарность всем, кто волновался за парламентария.

От семьи Игоря Копытина – просьба к общественности и СМИ отнестись с пониманием к ситуации. Не распространять информацию и диагнозы со ссылкой на "собственные источники",

– призвали представители нардепа.

Они также отметили, что детям и жене сейчас нелегко после того, как они узнали об аварии, а дополнительные вопросы могут травмировать близких. Напоследок в заметке отмечено, что общественность обязательно будем держать в курсе всех последних событий в отношении народного избранника.

К слову, ДТП с Игорем Копытиным также подтвердили и в полиции. По данным правоохранителей, авария произошла 28 августа на трассе Киев – Одесса в городе Белая Церковь.

В результате аварии народный депутат, находившийся на пассажирском сиденье, получил закрытую травму грудной клетки, закрытой травмы живота и закрытого перелома костей предплечья правой верхней конечности.