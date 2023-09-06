О потере сообщили в соцсетях друзья и близкие Игоря Козловского, информирует 24 Канал.

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"Сегодня ночью из-за сердечного приступа ушел от нас в засветы Игорь Козловский", – написала украинский философ и религиовед, профессор Киево-Могилянской академии Людмила Филипович.

Еще накануне, 5 сентября, ученый посетил премьеру фильма Марыси Никитюк "Я, Нина". Соответствующее фото он опубликовал в фейсбуке.

После потери сын Игоря Козловского Александр опубликовал детское фото, которое подписал:

"Папа... Ты был для меня всем миром. Люблю тебя безгранично. Почивай с миром".



Игорь Козловский с сыном / Фото из фейсбука Александра Козловского

Что известно об Игоре Козловском и плене

О похищении Игоря Козловского в оккупированном Донецке стало известно 30 января 2016 года. Ученый оставался в городе, ухаживая за сыном с синдромом Дауна.

Оккупанты задержали его через день после взрыва у памятника Ленину и обвинили в "незаконном хранении взрывчатых веществ". При этом обвинения несколько раз менялись.

В марте 2017 года террористы "ДНР" включили Игоря Козловского в списки на обмен, он был освобожден в декабре. Таким образом, пробыл в плену россиян выдающийся историк два года.

Игорь Козловский – кандидат исторических наук, возглавлял Центр религиоведческих исследований и международных духовных отношений в Донецке, преподавал на кафедре философии Донецкого национального технического университета. В свое время руководил управлением по делам религий Донецкой ОГА.

После возвращения Козловский отслеживал ситуацию с пленниками Кремля и боролся за их освобождение.

Он встречался с Папой Римским Павлом II, написал более 50 научных книг и имел много наград и знаков отличия, среди которых медаль Австрийского общества Альберта Швейцера и орден Королевского братства Святого Феотония.